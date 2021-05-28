Курские спасатели предупреждают о ливнях с грозами

Спасатели напоминают курянам о соблюдении правил безопасности во время непогоды Фото: Яна ШЕЛЕСТ

29 мая в Курской области будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем повсеместно пройдут кратковременные дожди. Местами грозы.

Днем в отдельных районах ливни и град. Ночью и утром местами туман. Ветер северный 6-11, днем при грозах местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 °С, днем +23…+ 28 °С.

Спасатели напоминают курянам о соблюдении правил безопасности во время непогоды. Со двора и балконов необходимо убрать хозяйственные вещи. Автомобили следует ставить в гараж. При парковке на улице – избегать высоких деревьев и шатких конструкций.

Находясь на улице, нужно обходить ветхие строение и сооружения повышенного риска – эстакады, мосты, трубопроводы, линии электропередач и потенциально опасные промышленные объекты.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: в случае беды вы всегда можете обратиться по номеру «112».