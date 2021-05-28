Под Курском горел грузовик

Огонь повредил в грузовике кузов Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

28 мая в Службу спасения пступило сообщение из поселка Кшенский Советского района о возгорании автомобиля ЗиЛ-5301. На место ЧП выехали пожарные-спасатели ПЧ № 40 Советского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

Возгорание локализовали в 10:04, ликвидировали полностью – в 10:07. Пожар тушили 14 человек и пять единиц техники.

Огонь повредил в грузовике кузов. Ущерб и причина пожара устанавливаются.