У памятника Дзержинскому прошла церемония возложения цветов и венков

Курские пограничники отметили свой профессиональный праздник. В областном центре у памятника Дзержинскому прошла церемония возложения цветов и венков.

В драматическом театре прошло торжественное собрание. Ветеранов и действующих сотрудников Погрануправления поздравил глава города Виктор Карамышев.

Мэр поблагодарил всех за добросовестную и ответственную службу, верность долгу, неустанную деятельность по укреплению Российского государства и обеспечению безопасности жителей. Лучшим сотрудникам вручили Почетные грамоты.