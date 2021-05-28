Курск
Еще
Радио
Курск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество28 мая 2021 14:00

Курские инвалиды-колясочники могут онлайн купить билеты на поезд

Раньше это было возможно только в транспортных кассах
Ольга ДАНИЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Пенсионный фонд передал сведения в РЖД

Пенсионный фонд передал сведения в РЖД

Фото: Из архива КП.

Инвалидам-колясочникам доступна онлайн-покупка билетов на междугородные поезда, оборудованные специальными местами. Это стало возможным благодаря интеграции информационной системы РЖД с Федеральным реестром инвалидов (ФРИ), у организаций есть постоянный доступ к данным об установленной инвалидности.

Пенсионный фонд передал сведения в РЖД в декабре прошлого года, тестирование прошло успешно, сообщили в администрации региона.

Раньше купить билеты на специализированные места можно было только в транспортных кассах при предъявлении заключения бюро МСЭ об инвалидности.

Сегодня данные Федерального реестра инвалидов используются всеми государственными ведомствами. Например, центры занятости обращаются к этой информации в ходе профессиональной реабилитации инвалидов и оказания им помощи в трудоустройстве. Кроме того, реестр используют как федеральную базу данных о льготной парковке.

Впервые к сведениям реестра начали обращаться в августе 2017 года, тогда пенсионный фонд запустил пилотный проект по назначению пенсий и ежемесячной денежной выплаты инвалидам на основе ФРИ. Сейчас все пенсии по инвалидности оформляются и продлеваются с использованием информации реестра, заверили в обладминистрации.