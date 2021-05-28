Курян просят не гулять в парке КЗТЗ до 1 июня

Городские парки обработают против клещей
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В городских скверах и парках приступили к акарицидной обработке, сообщили в администрации Курска.
28 мая представители комитета городского хозяйства и бригады радиационной, химической и биологической защиты обработали парк КЗТЗ от клещей.
В общей сложности в течение недели будут обработаны 52 общественные территории, общей площадью более 46 гектар.
- В связи с проведенными работами, рекомендуем жителям и гостям города воздержаться от прогулок в этих местах в течение трех дней, – сказал заместитель председателя комитета городского хозяйства Алексей Вяткин.