Курян просят не гулять в парке КЗТЗ до 1 июня

Городские парки обработают против клещей Фото: Светлана ВОЛКОВА

В городских скверах и парках приступили к акарицидной обработке, сообщили в администрации Курска.

28 мая представители комитета городского хозяйства и бригады радиационной, химической и биологической защиты обработали парк КЗТЗ от клещей.

В общей сложности в течение недели будут обработаны 52 общественные территории, общей площадью более 46 гектар.

- В связи с проведенными работами, рекомендуем жителям и гостям города воздержаться от прогулок в этих местах в течение трех дней, – сказал заместитель председателя комитета городского хозяйства Алексей Вяткин.