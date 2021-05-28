Специалисты курской Кадастровой палаты расскажут о жилищных правах детей

Консультацию можно будет получить в День защиты детей Фото: Светлана ВОЛКОВА

1 июня Кадастровая палата Курской области проведет горячую линию в рамках всероссийской акции «День правовой помощи детям». Специалисты ответят на вопросы курян о том, как защитить имущественные права несовершеннолетних, сообщили в ведомстве.

- Во время мероприятия жители узнают о порядке оформления недвижимости или ее части в собственность несовершеннолетнего, о процедуре продажи, мены и дарения таких объектов. Кроме того, эксперты расскажут, как проверить недвижимость перед покупкой, какие документы необходимы для регистрации жилья и кадастрового учёта, о том, кто вправе представлять интересы несовершеннолетнего при получении государственных услуг Росреестра, - пояснили в Кадастровой палате.

- Наши специалисты помогут жителям области получить бесплатную юридическую консультацию, ответы на вопросы о правах детей, в том числе детей-инвалидов, сирот, – отметила заместитель директора – главный технолог Кадастровой палаты по Курской области Людмила Иванова.

Важно знать, что детские права охраняются законом, поэтому при проведении сделок с недвижимостью следует максимально обезопасить себя от рисков и тщательно проверять все документы. Консультация специалистов учреждения поможет разобраться в тонкостях конкретной ситуации. По телефону горячей линии эксперты Кадастровой палаты подскажут, куда и как обратиться, если имущественные права детей или права их родителей были нарушены.

Горячая линия по вопросам защиты прав детей и их законных интересов будет проводиться 1 июня с 09:00 до 13:00, звонки принимаются по номеру телефона 8(4712) 72-40-01.