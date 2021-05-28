Курск
Еще
Радио
Курск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия28 мая 2021 11:08

Полиция выясняет причины ДТП с маршруткой в центре Курска

В аварии пострадали три женщины
Ольга ДАНИЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
ДТП произошло на Красной площади

ДТП произошло на Красной площади

Фото: Светлана ВОЛКОВА

ДТП произошло 27 мая в девятом часу утра. 32-летний водитель маршрутки ехал по улице Ленина со стороны Почтовой в направлении Красной площади. Авария произошла напротив дома номер 2 по улице Ленина. Водитель ПАЗа не соблюдал дистанцию и в результате врезался в "Мерседес", который ехал в попутном направлении, рассказали в ГИБДД региона.

- В ДТП пострадали две пассажирки ПАКика 32-х и 38-и лет, а также 47-летняя пассажирка иномарки, - уточнили в ГИБДД.

Полиция выясняет причины аварии.

ДТП