В Курске определили «Лучшего библиотекаря года»

Библиотеки по-прежнему пользуются популярностью у курян Фото: Из архива КП.

В Курске вручили премию Губернатора «Лучший библиотекарь года».

В этом году награду получила заведующая библиотекой-филиалом №1 Централизованной системы библиотек Курска Любовь Стекачева. Она в профессии уже почти 30 лет.

- Курская область ежегодно участвует в конкурсном отборе на создание муниципальных модельных библиотек. Три в рамках нацпроекта уже открыты: одна в Дмитриевском районе и две в городе Курске. В этом году будет создана еще одна - в Черемисиново, - рассказала председатель комитета по культуре Курской области Юлия Полетыкина.

Обновляются библиотеки и в рамках региональной программы, треть их модернизировано. В учреждениях не только делают ремонт, обновляют мебель и закупают книги. Там применяют современные технологии: используют электронные читательские билеты, сенсорные информационные киоски, системы виртуальной реальности, добавили в администрации региона.

167 учреждений предоставляют доступ к оцифрованным ресурсам Национальной электронной, Президентской и Российской государственной библиотекам. Практически во всех сегодня есть доступ к сети Интернет.

В Курской области сейчас работает 657 библиотек, в них трудится почти 1400 человек. 450 тысяч жителей региона всех возрастов посещают библиотеки.

Даже в условиях пандемии библиотекам удалось сохранить контакт с читателями: сотрудники онлайн проводили конкурсы и марафоны, читали детям сказки.