Под Курском захоронили останки семи советских летчиков

События того дня удалось восстановить благодаря воспоминаниям очевидцев Фото: Светлана ВОЛКОВА

На мемориале павшим в годы Великой Отечественной войны в деревне Кирилловке Советского района состоялось захоронение останков семи советских летчиков, поднятых бойцами поискового отряда «Курган», сообает администрация региона.

Чтобы обнаружить место падения самолетов, извлечь останки солдат и установить их личности, поисковикам понадобился год. Найдено три экипажа.

25 августа 1942 года немецко-фашистскими захватчиками в воздушном бою над деревней Михайлоанненкой были сбиты пять советских самолетов эскадрильи 778-го бомбардировочного авиаполка.

- Наши бомбардировщики вылетели с аэродрома в Ливнах, чтобы уничтожить вражеские самолеты, базировавшиеся в Касторном. Они успешно справились с заданием, разгромили 30 единиц боевой техники, но на обратном пути их перехватили фашистские истребители и сбили, - рассказал руководитель поискового отряда «Курган» Алексей Сотников.

События того дня удалось восстановить благодаря воспоминаниям очевидцев.

- Одной из них была Мария Ивановна Степина, которая родилась в 1926 году. В тот день она вместе с односельчанами собирала клевер в поле. Ей удалось найти документы летчика, катапультировавшегося во время падения самолета. Она их сохранила, - рассказал руководитель патриотического клуба «Русичи» краевед Александр Колесов.

Так в дальнейшем удалось установить место падения и личности других летчиков.