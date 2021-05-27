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Происшествия27 мая 2021 13:23

В Курске на Нижней Луговой утром горел дом

Пожар тушили 24 человека
Яна ШЕЛЕСТ
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Огонь повредил кровлю на площади 50 квадратов

Огонь повредил кровлю на площади 50 квадратов

Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

27 мая утром в Курске на улице Нижней Луговой загорелся жилой дом, сообщили в ГУ МЧС. На место происшествия выехали огнеборцы четырех пожарно-спасательных частей, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

Возгорание локализовали в 10:03, ликвидировали в 10:08. Огонь повредил кровлю на площади 50 квадратов.

Пожар тушили 24 человека, десять единиц техники, в том числе от МЧС 17 человек, пять единиц техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

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