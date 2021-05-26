1 июня курянам не продадут алкоголь

Предпринимателям необходимо заранее оповестить своих покупателей Фото: Из архива "КП"

1 июня в День защиты детей в Курской области запрещена продажа любого спиртного, сообщили в региональном комитете промышленности, торговли и предпринимательства. Ограничения не касаются кафе, баров и ресторанов.

Предпринимателям необходимо заранее оповестить своих покупателей: к примеру, разместить объявление в торговой точке. Нарушителям грозит штраф

— Продавать алкоголь несовершеннолетним запрещено в любой день, - напоминают курянам.