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Общество26 мая 2021 10:02

1 июня курянам не продадут алкоголь

Ограничения не коснутся кафе и ресторанов
Яна ШЕЛЕСТ
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Предпринимателям необходимо заранее оповестить своих покупателей

Предпринимателям необходимо заранее оповестить своих покупателей

Фото: Из архива "КП"

1 июня в День защиты детей в Курской области запрещена продажа любого спиртного, сообщили в региональном комитете промышленности, торговли и предпринимательства. Ограничения не касаются кафе, баров и ресторанов.

Предпринимателям необходимо заранее оповестить своих покупателей: к примеру, разместить объявление в торговой точке. Нарушителям грозит штраф

— Продавать алкоголь несовершеннолетним запрещено в любой день, - напоминают курянам.