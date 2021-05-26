Под Курском горела однокомнатная квартира

В квартире сгорел холодильник и вещи б/у, закоптились стены и потолок Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

25 мая в 20:27 в Службу спасения поступила информация о том, что в Железногорске в Заводском проезде горит однокомнатная квартира, сообщили в ГУ МЧС. На место происшествия выехали спасатели, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

Возгорание локализовали в 20:13, ликвидировали полностью – в 20:16. В квартире сгорел холодильник и вещи б/у, закоптились стены и потолок.

Огонь тушили 15 человек, шесть единиц техники, в том числе от МЧС девять человек и три единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.