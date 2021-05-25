Как курские школьники будут сдавать экзамены в 2021 году?

В качестве общественных наблюдателей при проведении ЕГЭ в школах города аккредитовано 176 человек Фото: Светлана ВОЛКОВА

25 мая выпускники, не планирующие поступать в вузы, сдают государственный выпускной экзамен по русскому языку. 28 мая они сдадут экзамен по математике. Государственную итоговую аттестацию за курс среднего общего образования в этом году пройдут 2062 выпускника 11 классов, сообщили в мэрии Курска.

Для этого открыты 12 пунктов проведения единого государственного экзамена, два пункта государственного выпускного экзамена, организовано пять пунктов на дому для детей с ОВЗ, получивших рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии.

Экзамены в форме ЕГЭ в этом году сдают только те выпускники, которые планируют поступать в высшие учебные заведения. Первые ЕГЭ курские школьники будут сдавать 31 мая по химии, географии и литературе.

На всех пунктах организовано видеонаблюдение в режиме онлайн, что поможет при необходимости разрешить спорные ситуации.

В качестве общественных наблюдателей при проведении ЕГЭ в школах города аккредитовано 176 человек.

Всем участникам ЕГЭ и специалистам перед началом экзаменов измеряют температуру бесконтактными термометрами. Организована уборка помещений перед каждым днем проведения экзамена, обработка дверных ручек и предметов общего пользования выполняется каждые два с половиной часа в ходе экзаменов.