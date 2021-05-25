У курянина после драки угнали автомобиль

По факту угона возбудили уголовное дело Фото: Из архива "КП"

В полицию обратился житель Курска и рассказал, что у него угнали автомобиль, сообщили в УМВД по Курской области. Мужчина ехал со своими двумя знакомыми на работу. В дороге мужчина повздорили, а затем подрались. Попутчики избили курянина и оставили на трассе, сели в его машину и уехали.

Пострадавший дошел до ближайшего населенного пункта и вызвал полицию. Оперативники уголовного розыска быстро установили, где скрывались подозреваемые. Угнанный автомобиль они спрятали в лесу на территории Курска.

По факту угона возбудили уголовное дело, по факту нанесения телесных повреждений назначили экспертизы. Оба фигуранта сознались в содеянном.