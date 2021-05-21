Под Курском накрыли наркопритон

ЧП произошло в Рыльске Фото: Из архива КП.

В Рыльске 39-летний мужчина задержан полицейскими по подозрению в организации и содержании наркопритона в собственном доме, сообщает УМВД региона.

- Мужчина нигде не работал, страдал от алкогольной и наркотической зависимости. Ранее он уже был судим за хранение наркотиков. Не желая работать, он нашел способ выпивать – стал на время предоставлять жилье наркозависимым. За оказанную «услугу» взимал плату алкоголем. Вскоре мужчина попал в поле зрения правоохранительных органов и его задержали наркополицейские, - рассказали в ведомстве.

Курянин признался, что на совершение преступления его толкнула нужда. По факту организации и содержания наркопритона возбуждено уголовное дело. Согласно ст. 232 Уголовного кодекса РФ, за подобные деяния предусмотрено наказание вплоть до четырех лет лишения свободы.