В Курске многодетные семьи могут купить билеты в цирк по льготной цене

Представление посвящено Дню Победы Фото: Светлана ВОЛКОВА

До 30 мая в Курском цирке для курян в выходные дни доступна программа «Салют Победы». Это цирковой военно-патриотический спектакль народного артиста России Анатолия Марчевского. Жонглеры, эквилибристы, акробаты оживляют на манеже события Великой Отечественной войны.

Курян ждут в цирке в выходные Фото: Светлана ВОЛКОВА

Цирк предлагает многодетным, замещающим и малообеспеченным семьям с детьми, а также семьям, воспитывающим детей-инвалидов, посетить программу 22 мая в 12:00, 23 мая в 16:00 и 28 мая в 17:00, купив билеты по льготной цене. На места в первом, втором и третьем секторе она будет составлять 650 рублей за билет, места в четвертом секторе - 500 рублей.

Представление можно увидеть до конца мая Фото: Светлана ВОЛКОВА

Желающие посетить представление могут обратиться в органы социальной защиты населения по месту жительства, сообщает администрация региона.