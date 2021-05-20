В Курске продолжают борьбу с незаконной торговлей

Рейды проводят с учетом обращений граждан Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Сеймском округе Курска продолжают борьбу с несанкционированной торговлей. За последние дни в ходе рейдов восемь человек привлекли к административной ответственности. По материалам Западного отдела полиции составили еще восемь протоколов за торговлю в неустановленных местах.

Рейды проводят с учетом обращений граждан, которые сообщают о стихийных торговых точках на территории округа. На особом контроле находятся места, где чаще всего возникают стихийные ярмарки: улицы Литовская, Дейнеки, Менделеева, проспекты Кулакова и Ленинского Комсомола.

Несанкционированная торговля ставит под угрозу здоровье курян, ведь фруктами, овощами, молочной и мясной продукцией на стихийных ярмарках торгуют без документов, подтверждающих их безопасность.