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Происшествия18 мая 2021 20:32

Курская пенсионерка перевела мошенникам 390 тысяч рублей

Телефонные беседы продолжались два дня
Ольга ДАНИЛОВА
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Женщина ездила по всему городу, подчиняясь приказам мошенников

Женщина ездила по всему городу, подчиняясь приказам мошенников

Фото: Из архива КП.

390 тысяч рублей пенсионерка из Курска перевела мошенникам под выдуманными предлогами.

Телефонные беседы продолжались два дня. Чтобы обналичить и перевести деньги на номера телефонов, которые ей диктовали аферисты, женщина ездила по нескольким микрорайонам города, но при этом не рассказала о звонке никому из близких.

Полиция напоминает - настоящие банковские специалисты не звонят клиентам, не запрашивают конфиденциальную информацию и не просят переводить деньги на банковские счета или телефонные номера.

Криминал