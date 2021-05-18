Курская пенсионерка перевела мошенникам 390 тысяч рублей

Женщина ездила по всему городу, подчиняясь приказам мошенников Фото: Из архива КП.

390 тысяч рублей пенсионерка из Курска перевела мошенникам под выдуманными предлогами.

Телефонные беседы продолжались два дня. Чтобы обналичить и перевести деньги на номера телефонов, которые ей диктовали аферисты, женщина ездила по нескольким микрорайонам города, но при этом не рассказала о звонке никому из близких.

Полиция напоминает - настоящие банковские специалисты не звонят клиентам, не запрашивают конфиденциальную информацию и не просят переводить деньги на банковские счета или телефонные номера.