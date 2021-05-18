Готовность курских пляжей проверят до конца мая

В регионе подготовят 50 спасателей Фото: Светлана ВОЛКОВА

Готовность муниципальных пляжей к купальному сезону проверят до 31 мая. Места отдыха осматривают сотрудники регионального управления МЧС, сообщает администрация региона.

Планируется, что в области откроются 48 мест для купания. Это на четыре меньше по сравнению с прошлым годом. Сократилось число пляжей в Глушковском, Золотухинском, Конышевском и Рыльском районах. Больше организованных мест отдыха у воды появится в Курчатове и Хомутовском районе. Лидером по числу пляжей остается Курск, где подготовят восемь мест для купания.

Уже проверили пляжи в Суджанском, Большесолдатском, Медвенском и Обоянском районах.

- В первую очередь инспекторы ГИМС Главного управления МЧС России по Курской области проверяют наличие развитой инфраструктуры на территории пляжа и обученных спасателей, а также контролируют, обследовано ли водолазами дно водоема, - рассказал заместитель начальника отдела ГИМС Александр Середа.

Обучение спасателей проходит на базе Центра ГИМС и УМЦ ГОЧС Курской области. В этом году необходимую подготовку пройдут 50 человек.