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Туризм18 мая 2021 17:47

В Курской области можно побывать на уникальной водяной мельнице

Со среды по воскресенье здесь проходят экскурсии
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Заказать экскурсию можно по телефону

Заказать экскурсию можно по телефону

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В селе Красниково Пристенского района Курской области еженедельно со среды по воскресенье проходят экскурсии по уникальной водяной мельнице. Сеансы организованы в начале каждого часа с 10:00 до 16:30, рассказали в администрации региона.

Гостям расскажут историю мельницы, познакомят с устройством механизма, покажут работу мельника. По субботам и воскресеньям демонстрируется работа мельницы для групп не менее пяти человек.

Купить билеты можно на месте. Можно также подать заявку по телефонам 8-911-694-44-80, 8-929-03-67-11. Экскурсия рассчитана на посетителей всех возрастов.

Туризм: Путешествуем по России