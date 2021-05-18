В Курской области можно побывать на уникальной водяной мельнице

Заказать экскурсию можно по телефону Фото: Светлана ВОЛКОВА

В селе Красниково Пристенского района Курской области еженедельно со среды по воскресенье проходят экскурсии по уникальной водяной мельнице. Сеансы организованы в начале каждого часа с 10:00 до 16:30, рассказали в администрации региона.

Гостям расскажут историю мельницы, познакомят с устройством механизма, покажут работу мельника. По субботам и воскресеньям демонстрируется работа мельницы для групп не менее пяти человек.

Купить билеты можно на месте. Можно также подать заявку по телефонам 8-911-694-44-80, 8-929-03-67-11. Экскурсия рассчитана на посетителей всех возрастов.