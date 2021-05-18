В регионе продолжает действовать режим повышенной готовности Фото: Светлана ВОЛКОВА

В регионе продолжается вакцинация от СOVID-19. По последним данным, первым компонентом вакцины привито уже свыше 125 тысяч человек, полностью завершили вакцинацию почти 106 тысяч курян.

Ранее в Курскую область было поставлено 144 457 доз «Спутника V» и 1 620 доз вакцины «ЭпиВакКорона», из них 810 доз поступило сегодня. До конца мая ожидается еще свыше 37 тыс. доз.

Записаться на вакцинацию можно через портал госуслуг, по телефону поликлиники по месту жительства. В трех торговых центрах в городе Курске – «МегаГРИНН», Central Park и «Европа» на ул. Хрущева – доступна вакцинация без предварительной записи.