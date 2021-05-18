В Курске восстанавливают дорожную разметку

Рабочие восстановили около 1900 квадратных метров разметки Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Курские дорожники обследовали объекты, отремонтированные по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 2020 году. На некоторых улицах областного центра стерлась разметка, с конца апреля подрядчики начали ее восстанавливать за свой счет.

Работы провели уже на восьми улицах, в том числе на Кавказской – Пучковке, Орловской, проспекте Дружбы, на улице Просторной, Веспремской, Бойцов 9-й дивизии и в проезде Сергеева.

Рабочие восстановили около 1900 квадратных метров разметки. Всего же им предстоит восстановить свыше 2500 квадратов. Все работы планируют завершить до конца мая.