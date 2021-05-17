В Курске пройдет Всероссийский конкурс дизайнеров

На базе Юго-Западного государственного университета 21 мая состоится Всероссийский конкурс дизайнеров «Саквояж моды – 2021».

Мероприятие будет включать в себя два отделения: дизайн костюма и эскизы модной одежды и арт-текстиля, каждое из которых имеет свои номинации. Первое включает в себя: альтернативу (перспектива, авангард, трансформации), классику (прет-а-порте, прет-а-порте де люкс), фолк (современная этническая мода) и мистику (сценический образ, исторический костюм, фэнтези). Второе отделение: футурмода (будущее моды), фолк (этника, костюмы народов мира; реконструкция и современное прочтение), фирменный стиль, арт-текстиль (эскизы и образцы текстиля).

Оценивать работы участников будет жюри, в состав которого войдут известные модельеры-дизайнеры, обозреватели моды, искусствоведы, члены творческих Союзов РФ и международных ассоциаций, представители художественных советов и дизайнерских школ, сообщают организаторы.