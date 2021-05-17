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Общество17 мая 2021 17:02

Коммунальщики в Курске начали косить траву

Работу провели в некоторых парках
Ольга ДАНИЛОВА
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Работы проходят в парках и скверах с мая по сентябрь

Работы проходят в парках и скверах с мая по сентябрь

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В областном центре приступили к покосу газонов, сообщили в мэрии города.

Как рассказали в комитете городского хозяйства, работы проходят в парках и скверах с мая по сентябрь. На данный момент уже выполнен покос газона на общей площади 22,8 гектар.

- Покос травы уже выполнили в парках Солянка, Дзержинского, КЗТЗ, Железнодорожников, в сквере им. Георгия Свиридова, а также на улицах Сонина, Станционной и Кати Зеленко, проспектах Кулакова и Победы, - сказал заместитель председателя комитета городского хозяйства Алексей Вяткин.