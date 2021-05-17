Коммунальщики в Курске начали косить траву

Работы проходят в парках и скверах с мая по сентябрь
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В областном центре приступили к покосу газонов, сообщили в мэрии города.
Как рассказали в комитете городского хозяйства, работы проходят в парках и скверах с мая по сентябрь. На данный момент уже выполнен покос газона на общей площади 22,8 гектар.
- Покос травы уже выполнили в парках Солянка, Дзержинского, КЗТЗ, Железнодорожников, в сквере им. Георгия Свиридова, а также на улицах Сонина, Станционной и Кати Зеленко, проспектах Кулакова и Победы, - сказал заместитель председателя комитета городского хозяйства Алексей Вяткин.