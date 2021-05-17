Пройдут публичные слушания проекта Генерального плана Курска

К разработке Генерального плана в Курске приступили в августе прошлого года Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске в течение трех дней пройдут публичные слушания проекта Генерального плана областного центра.

Обсудить проект Генплана можно будет в концертно-творческом центре «Звездный» (ул. Дзержинского, 51):

-28 мая в 18.00

-29 мая в 11.00

-30 мая в 11.00

Проект опубликован на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации https://fgistp.economy.gov.ru/doc.php.t?show_document=true&uin=3870100002020302202104141

Также с проектом Генерального плана города Курска можно ознакомиться на портале Федеральной государственной информационной системы территориального планирования https://fgistp.economy.gov.ru/lk/#/document-show/253118

После слушаний разработчики тщательно изучат все предложения, которые куряне внесут.

Напомним, к разработке Генерального плана в Курске приступили в августе прошлого года. Конкурс на определение подрядчика по разработке генплана выиграл Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор». Первый генплан Курска специалисты «Гипрогора» сделали еще в 1951 году и в дальнейшем неоднократно работали над этим документом для нашего города.

Работа над генпланом должна завершиться в ноябре этого года.