В Курске будут выключать свет

Отключения запланированы во всех трех округах Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С 17 по 21 мая в Курске запланированы отключения электроэнергии.

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 17 по 21 мая с 9-30 до 16-30: 3-я Песковская 12-42/1, 23, 27, 31А; 2-й Шоссейный переулок 14-16.

С 17 по 21 мая с 9-00 до 16-00: Н. Луговая 23-61; 4-66; Чумаковская 45-79, 48-72; Овечкина 45А-53/28, 26-58; Бочарова 27-41, 40-50; 1, 2-й Н.Луговые п-ки; 1-й Даньшинский п-к 3-23, 4-26; Тракторная; 1-й Моковский переулок.

С 17 по 21 мая с 9-30 до 15-00: Магистральный пр-д 15А-23; 1-я Кислинская 47-61; 3-я Кислинская 53-75, 52-68; 10-й Степной п-к 5-15, 4-16; 11-й Степной п-к 3-15, 2-14; Гагарина 23-25, 23А, 25А; Менделеева 22-24, 51, 51А; ПЛК 97, 97А; Юности 40; Ламоновская, 1,2,3,5; Дружининская 26Б; Энгельса 86,88; 3-я Песковская 1,3,5,12,14А; Литовская 16.

С 17 по 21 мая с 13-30 до 17-00: Сумская 40, 40А, 40Б, 42, 42А, 44, 44А, 46, 46А, 38, 38А; Ольшанского 43Б.

Тел. для справок: 32-32-15.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

С 17 по 20 мая с 9-00 до 16-00: ул. Радищева 52, 50; ул. Ватутина 19, 21.

Тел. для справок: 32-40-89.

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

С 17 по 21 мая с 9-00 до 16-00: П. Коммуны 56, 56а, 56б, 56в.

19 мая с 13-30 до 16-30: Республиканская 50, 51, 55.

20 мая с 13-30 до 16-30: Васильевский переулок 24-30, 23-33; Котлякова 3-37, 2-40; Киевская 2-46, 1-31; Петропавловский 9-21,12-22; Сеймская 2-48, 3-63.

Тел. для справок: 26-32-10.