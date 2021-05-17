В Курске работает горячая линия по профилактике инфекций, передающихся клещами

Консультацию дадут и специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Фото: Из архива "КП"

С 17 по 29 мая в Управлении Роспотребнадзора по Курской области будет работать горячая линия по вопросам профилактики инфекций, передающихся клещами.

Консультацию о способах индивидуальной защиты и действиях в случае присасывания клещей можно получить в рабочие дни с 10:00 до 17:00, в пятницу – до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по следующим телефонам:

в г. Курске, Курском, Солнцевском, Поныровском, Золотухинском и Октябрьском районах – 8 (4712) 58-71-86;

в г. Железногорске, Железногорском, Дмитриевском, Хомутовском и Фатежском районах – 8 (47148) 2-46-49;

в Льговском, Курчатовском, Конышевском, Рыльском, Глушковском и Кореневском районах – 8 (47140) 2-14-88;

в Суджанском, Большесолдатском, Беловском, Медвенском, Обоянском и Пристенском районах – 8 (47143) 2-16-38;

в Щигровском, Черемисиновском, Тимском, Советском, Касторенском, Горшеченском и Мантуровском районах – 8 (47145) 4-39-65.

Консультацию дадут и специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Курской области по телефонам: в г. Курске 8 (4712) 22-33-02; г. Судже 8 (4712-43) 2-21-80; г. Железногорске – 8 (471-48) 4-51-07; г. Льгове 8 (471-40) 2-31-32 и г. Щигры 8 (471-45) 4-20-65.