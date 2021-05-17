Под Курском из окна выпал и разбился полуторогодовалый малыш

В какой-то момент ребенок облокотился на москитную сетку Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Полуторогодовалый ребенок выпал из окна в Железногорске и погиб, сообщили в следственном комитете. 16 мая вечером мать вместе с ребенком находились в квартире на пятом этаже дома, расположенном на улице Ленина. В какой-то момент ребенок облокотился на москитную сетку, мама не смогла удержать малыша, и он упал вниз.

От полученных травм ребенок скончался в реанимации. По данному факту Железногорский следственный отдел СУ СК по Курской области организовал доследственную проверку. По ее результатам примут процессуальное решение.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Курской области в очередной раз предупреждает родителей и родственников малолетних детей о необходимости постоянного визуального контроля за ними в момент их нахождения в помещениях с окнами.