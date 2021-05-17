Курская пенсионерка перевела мошенникам больше миллиона рублей

Деньги курянка через банкоматы перевела мошенникам Фото: Яна ШЕЛЕСТ

69-летняя жительница Курчатова перевела мошенникам больше миллиона рублей, рассказали в УМВД по Курской области. Женщине позвонил «сотрудник банка» и предупредил, что на ее имя пытаются оформить кредит. Спастись от крупного займа можно было путем настоящего оформления кредита и перечисления на указанные счета.

Женщина переговаривалась с неизвестным несколько дней, за которые оформила больше миллиона рублей в кредит. Деньги она через банкоматы перевела мошенникам. Когда пенсионерке вновь позвонили с требованиями повторить операцию, она обратилась в полицию.

— Полиция, общественность и средства массовой информации делают все, чтобы каждый день обезопасить курян от общения с мошенниками. Но защитить себя прежде всего обязан сам гражданин. Сделать это просто – нужно только прекратить телефонный разговор, если звонивший представляется сотрудником банка, - напоминают курянам полицейские.