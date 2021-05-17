Курск
Еще
Радио
Курск
Еще
Радио
Курск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество17 мая 2021 13:22

38-летний курянин сбил на переходе женщину и не оплатил ей лечение

Уголовное дело передали в суд
Яна ШЕЛЕСТ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Виновник ДТП сначала отрицал факт аварии, но в ходе следствия признал свою вину

Виновник ДТП сначала отрицал факт аварии, но в ходе следствия признал свою вину

Фото: Из архива "КП"

13 марта 2020 года сорокалетняя курянка переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора на перекрестке улиц Белинского и Красной Армии. Женщину сбил 38-летний водитель «Киа». Мужчина уговорил потерпевшую не звонить в полицию, пообещал оплатить все расходы по лечению, но слова не сдержал.

Через четыре месяца курянка, которая в ДТП серьезно травмировало колено, обратилась к правоохранителям. На лечение она потратила свыше ста тысяч рублей. Следствие провело масштабную работу и по крупицам воссоздало картину ДТП. Полицейские установили и опросили свидетелей происшествия.

Виновник ДТП сначала отрицал факт аварии, но в ходе следствия признал свою вину, раскаялся в содеянном и возместил материальный ущерб потерпевшей. Все эти обстоятельства суд учтет при рассмотрении уголовного дела.