38-летний курянин сбил на переходе женщину и не оплатил ей лечение

Виновник ДТП сначала отрицал факт аварии, но в ходе следствия признал свою вину Фото: Из архива "КП"

13 марта 2020 года сорокалетняя курянка переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора на перекрестке улиц Белинского и Красной Армии. Женщину сбил 38-летний водитель «Киа». Мужчина уговорил потерпевшую не звонить в полицию, пообещал оплатить все расходы по лечению, но слова не сдержал.

Через четыре месяца курянка, которая в ДТП серьезно травмировало колено, обратилась к правоохранителям. На лечение она потратила свыше ста тысяч рублей. Следствие провело масштабную работу и по крупицам воссоздало картину ДТП. Полицейские установили и опросили свидетелей происшествия.

Виновник ДТП сначала отрицал факт аварии, но в ходе следствия признал свою вину, раскаялся в содеянном и возместил материальный ущерб потерпевшей. Все эти обстоятельства суд учтет при рассмотрении уголовного дела.