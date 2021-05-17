В Курске продолжается ремонт дороги на Дзержинского

Дорожники уже сняли старое покрытие и начали менять бордюры Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курске продолжается ремонт дорог на улице Дзержинского. Здесь заменят дорожное покрытие от улицы Энгельса до Красной площади. Протяженность объекта – 2,2 километра.

Дорожники уже сняли старое покрытие и начали менять бордюры.

— Демонтировано порядка 85% бортового камня. Приступили к монтажу новых бордюров. Всего предстоит установить 4650 метров, - рассказал главный инженер подрядной организации Дмитрий Стариков.

На улице также планируют восстановить тротуарную плитку и установить барьерные ограждения. В районе Центрального рынка появятся сигнальные столбы со светоотражающими элементами.

В 2021 году рамках нацпроекта БКАД в Курске приведут в порядок более 30 километров улично-дорожной сети. Ремонт пройдет в трех округах областного центра на 26 улицах.