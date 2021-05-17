В Курске открыли академию тенниса

На базе академии функционируют четыре крытых и четыре открытых корта

В Курске на КЗТЗ открыли международную академию тенниса. В торжественном мероприятии принял участие президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Для спортсменов прошли показательные выступления и мастер-класс заслуженного тренера СССР Анатолия Волкова. Также стартовало первенство Курской области по теннису среди юношей и девушек до 17 лет на призы Губернатора Курской области.

На базе академии функционируют четыре крытых и четыре открытых корта. Сейчас здесь тренируются 290 человек, в том числе и на бюджетной основе.