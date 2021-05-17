В Курске прошли рейды по стихийным рынкам

За неделю проверяющие составили 12 протоколов Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Сотрудники городского комитета экономического развития вместе с полицией регулярно проводят рейды по стихийным рынкам. За неделю проверяющие составили 12 протоколов об административном правонарушении на курян, торгующих на пересечении улиц Дейнеки и Сумской.

Пресечению торговли продуктов питания с земли, в антисанитарных условиях, без документов, подтверждающих качество и происхождение продукции уделяется самое пристальное внимание.

— Собственникам земельных участков и подсобных хозяйств для продажи урожая на Центральном рынке предоставляются бесплатные места каждые вторник и среду. Уточнить подробности предоставления бесплатного места можно по телефону 51-08-57, - напоминают в мэрии.