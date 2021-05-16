За сутки в Курской области скончались от коронавируса четыре человека

Всего на сегодняшний день умерли 763 курянина. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

По данным оперштаба на 16 мая, в регионе заразились коронавирусом еще 62 человека. Прирост заболевших по муниципалитетам: Курск - 29, Глушковский район - десять, Железногорск - семь, Курский район - пять, Пристенский - четыре, Обоянь - два, Беловский, Обоянский, Октябрьский, Тимский и Фатежский - по одному. Всего в области зарегистрировали 37 501 подтвержденный случай COVID-19.

В больницах и стационарах с коронавирусом и пневмониями находятся 788 пациентов, на ИВЛ – 62 (8 – инвазивная, 54 – неинвазивная). За сутки скончались еще четверо: мужчина 66 лет, женщины 65, 73, 80 лет. Всего на сегодняшний день умерли 763 курянина. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привили 123 835 человек (85% от поставок препарата), вторым компонентом (полностью завершили иммунизацию) – 104 667.