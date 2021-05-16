Курск
Еще
Радио
Курск
Еще
Радио
Курск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество16 мая 2021 11:37

За сутки в Курской области скончались от коронавируса четыре человека

Прирост инфицированных составил 62 пациента
Анна ГРЕБЕНКИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Всего на сегодняшний день умерли 763 курянина.

Всего на сегодняшний день умерли 763 курянина.

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

По данным оперштаба на 16 мая, в регионе заразились коронавирусом еще 62 человека. Прирост заболевших по муниципалитетам: Курск - 29, Глушковский район - десять, Железногорск - семь, Курский район - пять, Пристенский - четыре, Обоянь - два, Беловский, Обоянский, Октябрьский, Тимский и Фатежский - по одному. Всего в области зарегистрировали 37 501 подтвержденный случай COVID-19.

В больницах и стационарах с коронавирусом и пневмониями находятся 788 пациентов, на ИВЛ – 62 (8 – инвазивная, 54 – неинвазивная). За сутки скончались еще четверо: мужчина 66 лет, женщины 65, 73, 80 лет. Всего на сегодняшний день умерли 763 курянина. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привили 123 835 человек (85% от поставок препарата), вторым компонентом (полностью завершили иммунизацию) – 104 667.