С начала 2021 года в Курской области появилось на свет более трех тысяч детей

С начала 2021 года в Курской области зарегистрировали более полутора тысяч молодоженов и свыше трех тысяч новорожденных. Оба этих показателя больше, чем в 2020-м. Об этом накануне рассказала заместитель председателя комитета ЗАГС Ирина Татаренкова на мероприятии в Сеймском отделе ЗАГС Курска.

Там прошли торжественная регистрация пар и чествование многодетных семей и супругов, ставших недавно родителями. «Летопись семьи моей любимой» посвятили Международному дню семьи. Для гостей праздника подготовили концертную программу, подарки и грамоты.

В пик пандемии ЗАГСы не проводили торжественные регистрации, а в этом году вернулись к традиционным церемониям. Они проводятся с соблюдением требований Роспотребнадзор