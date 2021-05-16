Из-за электрического тонометра в Курске сгорела квартира

Фото: ГУ МЧС по Курской области.

Сообщение о загорании квартиры на улице Горького поступило 15 мая в 18.28. Через две минуты пожарные подразделения прибыли на место и обнаружили сильное задымление в одном из помещений. Справиться с огнем удалось спустя еще пять минут. Пламя повредило диван и другую мебель, оказались закопчены стены. К счастью, никто не пострадал.

- Со слов 91-летней хозяйки квартиры, уходя из дома, она оставила на диване включенным в сеть автоматический тонометр. Через несколько минут уже соседи сообщили ей о пожаре. Вернувшись домой вместе с сыном, они открыли дверь, но в квартире было сильное задымление, и им пришлось покинуть помещение, - рассказали в региональном ГУ МЧС.

Сотрудники госпожнадзора установили, что наиболее вероятной причиной пожара стало короткое замыкание тонометра. Сейчас данная версия проверяется.