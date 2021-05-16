В Курской области возобновила работу санитарная авиация

Санитарная авиация возобновила работу в регионе. Накануне на площадке облбольницы приземлился медицинский вертолет «Ансат». Об этом сообщила пресс-служба областной администрации. Новый контракт заключили на 299 летных часов. На это выделили около 60 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

С помощью вертолета будут экстренно эвакуировать пострадавших в ДТП, при чрезвычайных ситуациях, а также оказывать помощь больным из труднодоступных мест. Транспорт оснащен современным медицинским оборудованием. Вертолетная площадка тоже готова к работе. Смонтировано освещение, установлен ветроуказатель, нанесена разметка для ориентирования пилотов.

Подъездная дорога размещена на одном уровне с вертодромом для удобства погрузки и выгрузки пациента в машину скорой помощи. Время доставки больного с площадки до приемного отделения займет меньше минуты. В 2020 году служба санитарной авиации региона совершила 54 вылета, спасла 55 жизней.