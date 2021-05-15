В Курске на Серегина загорелся балкон

Пожар тушили 17 человек, шесть единиц техники Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

15 в 13:34 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в одной из квартир на улице Серегина в Курске загорелся балкон. На место ЧП выехали огнеборцы шестой пожарной части, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электросетей.

Возгорание локализовали в 13:40, ликвидировали в 13:42. В результате пожара на балконе квартиры огонь повредил вещи б/у. Пожарные спасли двух курян.

Пожар тушили 17 человек, шесть единиц техники, в том числе от МЧС десять человек, три единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.