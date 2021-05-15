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Экономика15 мая 2021 14:18

В Курской области завершили сев зерновых и свеклы

Близится к окончанию сев подсолнечника
Яна ШЕЛЕСТ
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урские аграрии завершили сев ранних яровых зерновых культур

урские аграрии завершили сев ранних яровых зерновых культур

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Курские аграрии завершили сев ранних яровых зерновых культур на площади более 340 тысяч гектар и сахарной свеклы на площади 91 тысяч гектар. Близится к окончанию сев подсолнечника.

Сейчас сельхозпроизводители активно сеют масличные культуры, в том числе яровой рапс и сою. В нескольких хозяйствах приступили к посадке картофеля и других овощей.

Из-за сильных заморозков и перепадов температур в регионе в этом году погибли озимые зерновые культуры на площади более 40 тысяч гектар. Все участки уже пересеяли другими яровыми культурами.