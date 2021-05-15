В Курской области завершили сев зерновых и свеклы

урские аграрии завершили сев ранних яровых зерновых культур Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Курские аграрии завершили сев ранних яровых зерновых культур на площади более 340 тысяч гектар и сахарной свеклы на площади 91 тысяч гектар. Близится к окончанию сев подсолнечника.

Сейчас сельхозпроизводители активно сеют масличные культуры, в том числе яровой рапс и сою. В нескольких хозяйствах приступили к посадке картофеля и других овощей.

Из-за сильных заморозков и перепадов температур в регионе в этом году погибли озимые зерновые культуры на площади более 40 тысяч гектар. Все участки уже пересеяли другими яровыми культурами.