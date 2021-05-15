В Курске потеплеет до плюс 28 градусов

Температура ночью 8-13 ºС, днем 23-28 ºС Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С вечера 15 мая и в течение суток в Курской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью местами туман. Ветер переменный 3-8 м/с. Температура ночью 8-13 ºС, днем 23-28 ºС.

Во время тумана спасатели рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте. Если это невозможно, то следует максимально снизить скоростной режим.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций нужно обращаться в «Службу спасения» по номеру телефона «112».