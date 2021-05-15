За сутки коронавирус подтвердился у 63 курян

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 757 человек
Фото: Из архива "КП"
На утро 15 мая в Курской области всего зарегистрировано 37 439 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. 63 человека заболели за последние сутки.
В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 757 человек, на искусственной вентиляции – 57.
На сегодняшний день скончались 759 (+2; женщины 74 и 88 лет) человек причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.
Прирост заболевших по муниципалитетам:
г. Курск +34
Глушковский +9
Касторенский +6
Солнцевский +2
г. Суджа +2
Суджанский +2
Беловский + 1
Горшеченский +1
Золотухинский +1
Курский +1
Мантуровский +1
Советский +1
г. Щигры +1
Щигровский +1.