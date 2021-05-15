За сутки коронавирус подтвердился у 63 курян

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 757 человек Фото: Из архива "КП"

На утро 15 мая в Курской области всего зарегистрировано 37 439 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. 63 человека заболели за последние сутки.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 757 человек, на искусственной вентиляции – 57.

На сегодняшний день скончались 759 (+2; женщины 74 и 88 лет) человек причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +34

Глушковский +9

Касторенский +6

Солнцевский +2

г. Суджа +2

Суджанский +2

Беловский + 1

Горшеченский +1

Золотухинский +1

Курский +1

Мантуровский +1

Советский +1

г. Щигры +1

Щигровский +1.