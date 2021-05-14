Врачей Курской областной детской больницы привили от ковид

Большая часть сотрудников учреждения имеет антитела к COVID-19 Фото: Из архива КП.

В Курской областной детской клинической больнице была организована вакцинация медицинских работников от коронавируса. Большая часть сотрудников учреждения имеет антитела к COVID-19, некоторые переболели более полугода назад. 14 мая первый компонент «Спутника V» получили 52 человека, сообщили в администрации региона.

- Вакцинация позволит защитить не только медработников, но и пациентов, проходящих лечение в нашей больнице. Это и дети с онкологическими заболеваниями, первичными иммунодефицитами, для которых вирус представляет особую опасность. Я привился от коронавируса еще в декабре прошлого года. Прививку перенес хорошо, – рассказал главный врач медучреждения Игорь Зоря.