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Здоровье14 мая 2021 19:37

Врачей Курской областной детской больницы привили от ковид

14 мая первый компонент «Спутника V» получили 52 человека
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Большая часть сотрудников учреждения имеет антитела к COVID-19

Большая часть сотрудников учреждения имеет антитела к COVID-19

Фото: Из архива КП.

В Курской областной детской клинической больнице была организована вакцинация медицинских работников от коронавируса. Большая часть сотрудников учреждения имеет антитела к COVID-19, некоторые переболели более полугода назад. 14 мая первый компонент «Спутника V» получили 52 человека, сообщили в администрации региона.

- Вакцинация позволит защитить не только медработников, но и пациентов, проходящих лечение в нашей больнице. Это и дети с онкологическими заболеваниями, первичными иммунодефицитами, для которых вирус представляет особую опасность. Я привился от коронавируса еще в декабре прошлого года. Прививку перенес хорошо, – рассказал главный врач медучреждения Игорь Зоря.

Коронавирус Covid-19