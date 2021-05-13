По Курску проходит троллейбусная экскурсия

Экскурсия "Курск - Город воинской славы" стартует от Знаменского собора Фото: Светлана ВОЛКОВА

Троллейбусная экскурсия "Курск - Город воинской славы" стартует от Знаменского собора, затем участники проедут в троллейбусе по улицам Радищева и Карла Маркса, далее - пешеходная часть по Мемориальному комплексу "Курская дуга". Затем в троллейбусе экскурсанты возвращаются на Красную площадь.

Уточнить детали и записаться можно по телефону +7(4712) 70-20-68. Проводит экскурсии Центр историко-культурного наследия города Курска.