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Туризм13 мая 2021 20:42

По Курску проходит троллейбусная экскурсия

Заказать ее можно по телефону
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Экскурсия "Курск - Город воинской славы" стартует от Знаменского собора

Экскурсия "Курск - Город воинской славы" стартует от Знаменского собора

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Троллейбусная экскурсия "Курск - Город воинской славы" стартует от Знаменского собора, затем участники проедут в троллейбусе по улицам Радищева и Карла Маркса, далее - пешеходная часть по Мемориальному комплексу "Курская дуга". Затем в троллейбусе экскурсанты возвращаются на Красную площадь.

Уточнить детали и записаться можно по телефону +7(4712) 70-20-68. Проводит экскурсии Центр историко-культурного наследия города Курска.

Туризм: Путешествуем по России