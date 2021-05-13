Под Курском «МаЗ» смял "Газель"

В регионе практически ежедневно происходят аварии с пострадавшими Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 15:23 13 мая в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Тросна-Калиновка вблизи Железногорска, сообщили в МЧС.

На место происшествия были направлены пожарные-спасатели № 11 ПСЧ, АСФ г. Железногорска, сотрудники ГИБДД, работники скорой медицинской помощи.

Здесь произошло столкновение грузового автомобиля «Газель» с грузовым автомобилем «МаЗ». Спасатели деблокировали человека.