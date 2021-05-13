Курская область намерена увеличить экспорт сахара и колбасы

Более половины продукции АПК уходит на экспорт Фото: Светлана ВОЛКОВА

Сегодня в регионе насчитывается более 30 предприятий-экспортеров, сообщили в администрации региона.

За 2020 год экспорт продукции агропромышленного комплекса составил 213,9 млн долларов, что на 27,8 млн долларов превысило уровень 2019 года. Активные участники экспортной программы - курские сельхозпредприятия. Они отгружают за пределы региона, в том числе на экспорт, до 60% от произведенного объема продукции.

- Предприятия отрасли не только успешно решают вопросы обеспечения продовольственной безопасности, насыщения внутреннего рынка качественными и экономически доступными для населения продуктами питания, они ориентированы и на экспорт, - отметил председатель комитета АПК Курской области Иван Музалев.

Перспективным направлением развития экспорта является увеличение поставок сахара, мелассы, сушеного гранулированного жома, колбасных и кондитерских изделий, считают в Доме Советов.