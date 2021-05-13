Курян приглашают на службу в Росгвардию

Куряне могут трудоустроиться в Росгвардию
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Вневедомственная охрана Росгвардии по Курской области проводит набор кандидатов на должности полицейского (водителя) и старшего полицейского группы задержания, сообщает пресс-службы ведомства.
Условия прохождения службы: график работы сменный, ежегодный оплачиваемый отпуск, компенсация за найм жилья, бесплатное медицинское обслуживание, право на получение пенсии после 20 лет службы.
Требования к кандидатам:
- гражданство РФ;
- возраст до 35 лет;
- прохождение военной службы по призыву в Вооруженных силах РФ;
- наличие среднего полного, среднего профессионального или высшего образования;
- годность по состоянию здоровья к службе;
- отсутствие судимости.
Денежное довольствие от 23000 рублей и выше в зависимости от выслуги.
Обращаться по телефонам: 51-09-34; 36-88-32; 36-83-09
Железногорск: 8 (47148) 2-25-53
Горшечное: 8 (47133) 2-13-72
Льгов: 8 (47140) 2-23-50
Рыльск: 8 (47152) 2-24-54
Щигры: 8 (47145) 2-29-67