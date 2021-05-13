Курян приглашают на службу в Росгвардию

Куряне могут трудоустроиться в Росгвардию Фото: Светлана ВОЛКОВА

Вневедомственная охрана Росгвардии по Курской области проводит набор кандидатов на должности полицейского (водителя) и старшего полицейского группы задержания, сообщает пресс-службы ведомства.

Условия прохождения службы: график работы сменный, ежегодный оплачиваемый отпуск, компенсация за найм жилья, бесплатное медицинское обслуживание, право на получение пенсии после 20 лет службы.

Требования к кандидатам:

- гражданство РФ;

- возраст до 35 лет;

- прохождение военной службы по призыву в Вооруженных силах РФ;

- наличие среднего полного, среднего профессионального или высшего образования;

- годность по состоянию здоровья к службе;

- отсутствие судимости.

Денежное довольствие от 23000 рублей и выше в зависимости от выслуги.

Обращаться по телефонам: 51-09-34; 36-88-32; 36-83-09

Железногорск: 8 (47148) 2-25-53

Горшечное: 8 (47133) 2-13-72

Льгов: 8 (47140) 2-23-50

Рыльск: 8 (47152) 2-24-54

Щигры: 8 (47145) 2-29-67