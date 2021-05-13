В Курске началась подготовка к купальному сезону

В Курске уже готовят спасателей Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 11 мая стартовало обучение спасателей, которые будут обеспечивать безопасность отдыхающих на муниципальных пляжах, сообщили в мэрии Курска.

Первая группа из девяти человек уже прошла обучение в региональном учебно-методическом центре. В общей сложности до конца мая предполагается подготовить 24 спасателя, которые будут дежурить на курских водоемах.

Спасатели с многолетним опытом должны подтверждать свою квалификацию каждые три года.

Все спасатели проходят теоретический курс: изучают правила оказания первой помощи, после чего на практике продемонстрируют полученные знания: как пользоваться средствами спасения, управлять лодкой, правильно вытаскивать человека из воды, чтобы он в состоянии шока не навредил ни себе, ни спасателю. После завершения курса все специалисты получат удостоверение спасателя.

Также началась работа по подготовке городских пляжей – их по-прежнему будет восемь: шесть муниципальных и два частных. Подрядчику – ОО «Унипроф» - предстоит провести очистку дна водоемов и территорий пляжей от стекла, острых камней, коряг, водных растений и других опасных предметов. Необходимо благоустроить и береговую зону.