В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 757 человек
Фото: Из архива "КП"
В Курской области за сутки ковидом заболели 64 человека, сообщили в оперштабе. С начала пандемии зарегистрирован 37 311 случай заболевания коронавирусом.
В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 757 человек, на искусственной вентиляции – 49.
На сегодняшний день скончались 753 (+3; мужчина 76 лет, женщины 50 и 51 год).
Прирост заболевших по муниципалитетам:
• г. Курск +26
• г. Железногорск +15
• Беловский +6
• Курский +5
• г. Обоянь +4
• Большесолдатский +2
• Обоянский +2
• г. Дмитриев +1
• Касторенский +1
• Медвенский +1
• Советский +1.