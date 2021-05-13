В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 757 человек Фото: Из архива "КП"

В Курской области за сутки ковидом заболели 64 человека, сообщили в оперштабе. С начала пандемии зарегистрирован 37 311 случай заболевания коронавирусом.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 757 человек, на искусственной вентиляции – 49.

На сегодняшний день скончались 753 (+3; мужчина 76 лет, женщины 50 и 51 год).

Прирост заболевших по муниципалитетам:

• г. Курск +26

• г. Железногорск +15

• Беловский +6

• Курский +5

• г. Обоянь +4

• Большесолдатский +2

• Обоянский +2

• г. Дмитриев +1

• Касторенский +1

• Медвенский +1

• Советский +1.