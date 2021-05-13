Курский санаторий «Марьино» закрывают на реставрацию

Завершатся работы в 2024 году

С 1 июня санаторий «Марьино» закрывают на реставрацию. Работы проведут в технической и гостевой зонах усадьбы, на очистных сооружениях. Фасады здания обработают антисептиком, восстановят кирпичную кладку, частично заменят стропила, пол и чердачные перекрытия.

Специалисты отреставрируют Горбатый мост начала 19 века, Кирху на Овальном острове и Ротонду на Круглом острове, оранжерею, кирпичные мосты и некоторые сторожевые помещения у ворот усадьбы.

На территории усадьбы построят котельную и прачечную, реконструируют пищеблок, спортивно-досуговый, лечебно-диагностический и киноконцертный корпуса. Проложат прогулочные дорожки, отремонтируют систему гидротехнических сооружений Марьинского пруда.

Завершатся работы в 2024 году. На время реконструкции посещение санатория будет ограничено.