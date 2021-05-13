Куряне жалуются на перебои электричества на проспекте Дериглазова

Выявленные дефекты на электросетях должны устранить Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Куряне, проживающие на проспекте Дериглазова, жалуются на периодические отключения в домах. Только за последний месяц жильцы из-за скачков напряжения четыре раза оставались без света.

Глава города Виктор Карамышев предложил ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» обследовать подстанции «Пригородная» и «Сапогово», а также электросети до границ с Теплоэнергосбытовой компанией.

Выявленные дефекты на электросетях должны устранить. Будет рассмотрена возможность их реконструкции, а при необходимости – проложат дополнительные сети.